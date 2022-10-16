Многокилометровая пробка образовалась перед обходом Ростова-на-Дону

Затор возник и на участке обхода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на трассе 60Р-1 образовалась многокилометровая пробка перед обходом Ростова-на-Дону. О ситуации на дорогах сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Затор начинается на 4-м километре трассы в Ленинском сельском поселении в Аксайском районе. Движение парализовано до пересечения с обходом Ростова-на-Дону. Кроме того, небольшая пробка возникла на кольце на пересечении обхода, Восточного шоссе и трассы 60Р-1. Движения затруднено и на самом обходе Ростова, на небольшом участке перед кольцом.

Движение парализовано от 4-го километра трассы. Фото: yandex.ru/maps.

С чем связана пробка, пока неизвестно. Информации о ДТП в этом районе не поступало.

Напомним, с 15 октября в Ростове ограничили движение на улице Красноармейской - от переулка Гвардейского, 3 до улицы Красноармейской, 5. Участок будет перекрыт до 18 декабря.

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