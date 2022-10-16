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Происшествия16 октября 2022 16:15

В Ростовской области после ДТП иномарка врезалась в опору ЛЭП, пострадал 4-летний ребенок

Травмы также получил водитель автомобиля
Михаил СТРИЖЕВ
Автомобиль "Рено" столкнулся с иномаркой, а потом врезался в опору ЛЭП. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Автомобиль "Рено" столкнулся с иномаркой, а потом врезался в опору ЛЭП. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области произошла авария с участием двух иномарок. Машины столкнулись на проспекте Курчатова утром 16 октября.

По предварительной информации, около 9.40 водитель «Рено Аркана» поворачивал налево и не пропустил встречную «Хонду Цивик». В результате легковушки столкнулись. После удара автомобиль «Рено» наехал на опору линии электропередачи.

— В результате ДТП водитель и 4-летний пассажир «Рено Аркана» получили травмы, обратились в больницу. Им была оказана разовая медицинская помощь, — пояснили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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