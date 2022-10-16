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Общество16 октября 2022 17:47

В Ростовской области неизвестные собирают данные о мобилизованных через студентов

Власти призвали жителей донского региона быть бдительными
Михаил СТРИЖЕВ
Сообщения стали приходить студентам донских вузов.

Сообщения стали приходить студентам донских вузов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростовской области сообщили, что неизвестные собирают у студентов данные о мобилизованных. Информация об этом опубликована на официальной странице регионального Министерства общего и профессионального образования.

По данным министерства, студентам донским вузов начали поступать сообщения о необходимости заполнить специальную форму. В обращении говорится, что делать это должны те, у кого один из родителей призван в рамках частичной мобилизации.

— Министерством общего и профессионального образования Ростовской области такие сообщения не рассылаются, эта информация является ложной, — предупредили в ведомстве.

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