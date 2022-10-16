Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 октября 2022 18:58

Абонемент на проезд по платному участку М-4 «Дон» в Ростовской области подорожает на 10%

Ранее стоимость проезда предлагали увеличить в Министерстве транспорта
Михаил СТРИЖЕВ
Стоимость абонемента собираются увеличить уже в октябре.

Стоимость абонемента собираются увеличить уже в октябре.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Абонемент на проезд по платным участкам М-4 «Дон», в том числе и в Ростовской области, подорожает в октябре. Об индексации стоимости сообщили в компании «Автодор».

В компании пояснили, что индексация проходит каждый год. В 2022 оплата вырастет на 10%. Несмотря на подорожание, абонемент все равно позволит сэкономить 80% при пересчете на одну поездку.

— А срок действия обеспечивает комфортное пользование абонементом в течение продолжительного периода времени, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство транспорта предложило поднять плату за передвижение на платных участках М-4 «Дон». Тогда говорилось о необходимости увеличить стоимость проезда с 3 до 5 рублей за километр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минтранс РФ предложил поднять плату за проезд по М4 «Дон» в Ростовской области

Подорожать может передвижение лишь по платным участкам федеральной трассы. (Подробности)