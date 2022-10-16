Абонемент на проезд по платному участку М-4 «Дон» в Ростовской области подорожает на 10%

Стоимость абонемента собираются увеличить уже в октябре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Абонемент на проезд по платным участкам М-4 «Дон», в том числе и в Ростовской области, подорожает в октябре. Об индексации стоимости сообщили в компании «Автодор».

В компании пояснили, что индексация проходит каждый год. В 2022 оплата вырастет на 10%. Несмотря на подорожание, абонемент все равно позволит сэкономить 80% при пересчете на одну поездку.

— А срок действия обеспечивает комфортное пользование абонементом в течение продолжительного периода времени, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство транспорта предложило поднять плату за передвижение на платных участках М-4 «Дон». Тогда говорилось о необходимости увеличить стоимость проезда с 3 до 5 рублей за километр.

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