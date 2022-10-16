Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 октября 2022 19:34

На капремонт ростовской школы № 101 собираются потратить 13,5 млн рублей

Средства будут выделены из местного бюджета
Михаил СТРИЖЕВ
Ремонт собираются начать в ноябре.

Ремонт собираются начать в ноябре.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове собираются провести капремонт в школе № 101. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Согласно документации, работы планируется начать в ноябре. Всего ремонт может продлиться восемь месяцев — до июня 2023 года. Подрядчик должен усилить грунты основания фундаментов. Исполнителю также предстоит выполнить инженерного геодезические и инженерно-геологические работы.

Начальная цена контракта — 13,5 млн рублей. Средства будут выделены из местного бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая модульная школа в микрорайоне Суворовский откроется 1 сентября

Сейчас все работы ведутся по графику. (Подробности)