На капремонт ростовской школы № 101 собираются потратить 13,5 млн рублей

Ремонт собираются начать в ноябре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове собираются провести капремонт в школе № 101. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Согласно документации, работы планируется начать в ноябре. Всего ремонт может продлиться восемь месяцев — до июня 2023 года. Подрядчик должен усилить грунты основания фундаментов. Исполнителю также предстоит выполнить инженерного геодезические и инженерно-геологические работы.

Начальная цена контракта — 13,5 млн рублей. Средства будут выделены из местного бюджета.

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