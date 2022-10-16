На капремонт ростовской школы № 101 собираются потратить 13,5 млн рублей

Ремонт собираются начать в ноябре.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове собираются провести капремонт в школе № 101. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.
Согласно документации, работы планируется начать в ноябре. Всего ремонт может продлиться восемь месяцев — до июня 2023 года. Подрядчик должен усилить грунты основания фундаментов. Исполнителю также предстоит выполнить инженерного геодезические и инженерно-геологические работы.
Начальная цена контракта — 13,5 млн рублей. Средства будут выделены из местного бюджета.
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