В Ростове прошел забег «Донской марафон»

Забег проходил на Гребном канале. Фото: telegram-канал Алексея Логвиненко.

В Ростове-на-Дону 16 октября прошел фестиваль бега «Донской марафон». Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Забег прошел на территории Гребного канала. В марафоне приняли участие около 500 человек не только из Ростова, но из других городов.

— География участников впечатляет: десятки городов Ростовской области, девять городов России и даже бегун из Колумбии! — прокомментировал сити-менеджер.

Он рассказал, что спортсменов поддерживали звезды спорта. «Донской марафон» посетили гандболистка клуба «Ростов-Дон» Анастасия Лагина, Олимпийская чемпионка по фехтованию Лариса Коробейникова и чемпион мира и Европы по гребле Максим Каратаев.

Напомним, 15 октября чиновники и депутаты Ростовской области сдали нормы ГТО. Госслужащие подтягивались, отжимались, делали упражнения на пресс и много другое.

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