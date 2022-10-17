Отключения света в Ростове-на-Дону 17 октября 2022 года: горожан ждут массовые отключения электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 17 октября 2022 года: в городя грядут новые массовые отключения электричества. Света не будет в разных районах на протяжении нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В понедельник, 17 октября, с 9 до 13 часов свет отключат на ул. Левобережная 80/83, 90/115, 94/119; ул. Чемордачка 103А, 111, 113.

С 9 до 16 часов отключения ждут жителей пер. Авроры 1-25, 2-18; ул. Амбулаторная 61-91, 14А, 55; пер. Декабристов 1-15, 2-20; пер. Новосибирский 1-19, 2-26; пер. Маратовский 5, 2-6; пер. Осовиахимовский 1-7, 2-8; ул. Перекопская 1-19, 2-22; пер. Поповского 1-25, 2-34; ул. Портовая 87-97; пер. Рабочий 1-15, 2-14; пер. Самошкина 1-29, 10-38; ул. Красная 30-82, 51-97; ул. 6-я Кольцевая 91-95, 78-86; просп. Стачки 122-156, 162, 150, 148; ул. Фестивальная 8, 12.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Авиационная 1-25, 2-24; ул. Выборгская 1-17, 2-24; ул. Калинина 50-76, 61А; пер. Квартальный 11-17, 18-24; ул. 6-я Кольцевая 1-51, 2-32; ул. Крайняя 9-25, 15А, 19А; ул. Мадояна 44-58, 69-75, 65, 81Б,81Е; ул. Осипенко 1-11, 2-14; ул. Профсоюзная 121-175; ул. Разина 13-19, 56-70; пер. Энтузиастов 1-17, 2-18; ул. Адыгейская 31-39, 32-34; пер. Крепостной 97; ул. 17-я линия 24-76, 25-87; ул. 19-я линия 11-53, 14-58; ул. 21-я линия 32-42, 33-49; ул. Мясникова 14-40; ул. 1-я Пролетарская 24-38, 27-41; ул. Листопадова 22-30, 31-47; ул. Ландышевая 11-13; ул. Лесопарковая 37, 56-94; ул. Мадояна 94-110, 110/4, 137А; ул. Родниковая 25-39, 6-40; пер. Серебряный 8/20, 7/18; пер. Аэроклубовский 38-52, 41-47; пер. 1-й Машиностроительный 1-19, 2-10; ул. Малиновского 67.

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