В Ростове ясная и солнечная погода к середине недели сменится кратковременными дождями. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Предстоящая неделя в Ростове будет наполовину ясной и солнечной, а на вторую половину пасмурной и дождливой. Максимальная температура воздуха составит +20 градусов. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

В понедельник, 17 октября, утром столбики термометров поднимутся до отметки в +12 градусов, а днем ожидается потепление до +16 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока, а затем сменит направление на восточное. Скорость его будет составлять 11 метров в секунду. К вечеру температура упадет до +10...+13 градусов, а ночью и вовсе опустится до +5...+9 градусов. Погода за окном на протяжении дня будет ясной.

Во вторник, 18 октября, погода будет практически той же, что и накануне, но немного теплее. Утром температура поднимется до +14 градусов, днем потеплеет до +18 градусов. Ветер будет дуть с востока, а затем сменит направление на западное. Скорость его будет составлять всего да метра в секунду. Ночью похолодает до +7…+9 градусов.

В среду, 19 октября, погода будет уже малооблачной погода. Утром будет довольно прохладно - +7…+16 градусов, но днем воздух прогреется до отметок в +17…+20 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью три метра в секунду. К ночи температура понизится до +8.

В четверг, 20 октября, с утра столбик термометра за окном покажет +8…+10 градусов, затем потеплеет до +14 градусов. Но в донской столице начнут идти кратковременные дожди. Вечером температура опустится до +11...+12 градусов, а ночью похолодает до +8…+9 градусов.

Пятница, 21 октября, начнется с такой же прохладной и дождливой погоды. Воздух за окном прогреется лишь до +8…+10 градусов, а ночью будет всего +6 градусов. По предварительным данным, все также будут идти кратковременные дожди.

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Прогноз погоды на 17 и 18 октября опубликовал донской гидрометцентр.