В Таганроге инвалиды посетили экскурсию по историческим местам

Экскурсанты смогли сфотографироваться рядом с домом Фаины Раневской. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге провели благотворительную экскурсию «Чехов и известные люди в истории Таганрога» для пятнадцати пожилых жителей города и инвалидов. Об этом говорится на портале городской администрации.

Управление соцзащиты населения Таганрога устроило для членов общественных организаций ВОИ и ВОГ настоящий праздник.

На всем протяжении экскурсии, которую переводила сурдопереводчик Дарья Краснокутская, рассказывалось о жизни Антона Чехова и Фаины Раневской. Старт маршрута был дан около «Домика Чехова», затем участники прошли по всем местам, связанным с жизнью и творчеством писателя Антона Чехова. Экскурсантам удалось увидеть Таганрог Фаины Раневской и сделать памятные фото около ее дома.

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