Ростовчанка предложила установить светофор на проспекте 40-летия Победы

Жительница Ростова-на-Дону вынесла на голосование инициативу по установке светофора. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Ростова-на-Дону вынесла на голосование инициативу по установке светофора в районе проспекта 40-летия Победы, 95е - 99а. Свою поддержку этой идее жители Александровки выражают на сайте «Активный ростовчанин».

По словам ростовчанки, новый светофор на проспекте Победы необходим в связи с тем, что в ее районе усилился транспортный трафик. Также рядом строят новый жилой комплекс.

- Просим установить светофор или его вариант "вызывной светофор", - пишет Марина Шадура. - Несколько лет назад, при продлении аренды рынка и строительстве магазина, нам была обещана установка данного устройства, но как всегда, только обещана. От рынка к магазину переходит дорогу очень много людей, а также от дома по проспекта 40-летия Победы, 99а.

Как отмечает женщина, каждое утро толпы школьников ждут реакции водителей на еле заметный пешеходный переход, разметка которого давно уже стерта. Сейчас инициативу поддержали 108 человек, против проголосовали 10. До завершения голосования остается 49 дней. Результаты определятся 5 декабря 2022 года.

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