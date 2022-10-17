В прокуратуре Ростова рассказали о невозможности уволить мобилизованных

Рабочие места сохраняются как для мобилизованных граждан, так и для добровольцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Ростова-на-Дону сделала важное уточнение о принципах работы мобилизованных работников.

- Призванных в рамках частичной мобилизации работодатель не сможет уволить, - пояснили в ведомстве.

С целью защиты трудовых прав мобилизованных сотрудников в Трудовой Кодекс РФ были внесены соответствующие изменения. Важное уточнение: рабочие места сохраняются как для мобилизованных граждан, так и для добровольцев. Это правило распространяется также на сотрудников, работающих по бессрочному трудовому договору, а также тех, с кем заключен срочный договор, кто находится на испытательном сроке, трудится по служебным контрактам и на госслужбе.

Работодатель обязан приостановить трудовой договор с мобилизованным сотрудником. Чтобы подтвердить факт своей мобилизации работник обязан принести в отдел кадров повестку из военкомата. При этом в трудовой стаж будет зачислен весь период приостановки договора. В Трудовом Кодексе нашли свое отражение и гарантии для всех членов семей мобилизованных граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мобилизованных специалистов не будут увольнять с работы в Ростовской области

Руководители не имеют права закрывать трудовые договоры в одностороннем порядке (подробнее)