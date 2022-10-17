В Ростове пройдет сбор поломанной электротехники

С 12:00 до 15:00 ростовчан приглашают принести в пункт приема отслужившую электротехнику.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На площади Гагарина в Ростове-на-Дону 18 октября будет организован мобильный пункт приема неработающей электронной техники, сообщается на сайте городской администрации.
Место сбора техники - у фонтана на площади Гагарина, 1. С 12:00 до 15:00 ростовчан приглашают принести в пункт приема отслужившие телевизоры, ноутбуки, мониторы, принтеры, клавиатуры, аудиоплееры, электрочасы, смартфоны и другую неработающую электронную технику.
Организаторы мероприятия также будут принимать батарейки. Собранную технику отправят на утилизацию.
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