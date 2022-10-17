Власти Ростовской области прокомментировали сообщение о запрете учителям пользоваться WhatsApp

Родители ростовских школьников привыкли общаться друг с другом и с учителями в "Вотсапе" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовских пабликах, а также в мессенджерах, появилась информация о том, что учителям, якобы, запретили использовать WhatsApp. Также, по словам встревоженных горожан, родителям школьников рекомендовали отказаться от этого мессенджера и перенести все классные чаты на другую платформу.

Однако это информация не соответствует действительности. Как рассказали в министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, рекомендации о переносе родительских чатов в школах не направлялись.

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