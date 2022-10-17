В Ростове синоптики прогнозируют резкое похолодание

Ростовчанам следует утепляться
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В донской столице на предстоящей неделе начнет холодать в ночное время. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
ночью с 17 на 18 октября столбики термометров снизятся до +2 градусов. А 19 и 20 октября в ночное время градусники покажут до +7 градусов. В дневное время на неделе воздух прогреется до +11...+19 градусов.
Однако в северных районах области ожидаются заморозки.
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