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Общество17 октября 2022 8:18

В Ростове синоптики прогнозируют резкое похолодание

Столбики термометров ночью опустятся до +7 градусов
Лейла МИРИШОВА
Ростовчанам следует утепляться

Ростовчанам следует утепляться

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице на предстоящей неделе начнет холодать в ночное время. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

ночью с 17 на 18 октября столбики термометров снизятся до +2 градусов. А 19 и 20 октября в ночное время градусники покажут до +7 градусов. В дневное время на неделе воздух прогреется до +11...+19 градусов.

Однако в северных районах области ожидаются заморозки.

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