Полуголый водитель «Тойоты» напугал жительницу Ростова

Ростовчанка заявила о хулигане на Западном в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове девушка испытала настоящий шок, неожиданно столкнувшись с полураздетым мужчиной. Инцидент произошел на Западном, в Железнодорожном районе.

Ростовчанка рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», как все происходило. По ее словам, в воскресенье, 16 октября, в начале пятого вечера, она шла по своим делам.

- На улице Республиканской увидела припаркованную «Тойоту». Двери с пассажирской стороны были открыты, а между ними стоял хозяин машины. Мужчина был одет в голубую кофту, бежевую кепку, на глазах – очки, а вот штанов на нем не было, - говорит девушка.

Ростовчанка решила припугнуть водителя.

- Я сказала, что вызову полицию. Видимо, он испугался, попросил не делать этого. Через минут десять я шла обратно, его уже не было. Тем не менее, я все равно сообщила о хулигане в дежурную часть, - добавила девушка.

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