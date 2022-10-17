В торговом центре METRO в Ростове возникли перебои в работе касс

Покупателям пришлось покинуть ТЦ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Один из торговых центров METRO в Ростове приостановил работу. Об этом сообщил читатель «КП-Ростов-на-Дону».

По словам ростовчанина, утром он отправился в магазин, но ушел оттуда ни с чем. В ТЦ возникли проблемы с работой касс. После этого посетителям пришлось покинуть супермаркет и искать другое место, где можно сделать покупки.

В компании сообщили, что работу приостановили и торговые центры, и интернет-магазин. Связано это «с перебоями внутренних систем в международной ИТ структуре в ряде стран группы».

— Причины технического сбоя выясняются. О возобновлении работы компания сообщит отдельно. Приносим извинения за доставленные неудобства, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В торговые центры Ростова вернулись ранее ушедшие из России бренды одежды

Фирменные магазины снова открылись 20 мая. (Подробности)