В Ростовской области в ПВРах располагаются более 4,2 тысячи человек

На территории Ростовской области в пунктах временного размещения сейчас проживают более 4,2 тысячи человек. Фото: правительство Ростовской области.

На территории Ростовской области в пунктах временного размещения сейчас проживают более 4,2 тысячи человек, сообщает пресс-служба донского правительства.

Уточняется, что всего на Дону ведут свою работу 37 пунктов временного размещения. Здесь, кроме взрослых, проживают еще более 1,6 тысячи детей. В июне сообщалось, что за три месяца женщины из ДНР и ЛНР, проживающие в пунктах временного размещения на территории Ростовской области, родили 50 детей.

В пунктах временного размещения переселенцам оказывается медицинская и психологическая помощь. Так, в конце сентябре В Ростовской области в одном из пунктов временного размещения были осмотрены врачами стоматологами более 350 сирот из детских домов Донецкой народной республики.

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