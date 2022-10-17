В Ростовской области молодой мужчина получил 7 лет за избиение его пожилого знакомого

Суд признал злоумышленника виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пострадавшему. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тацинском районе Ростовской области суд назначил 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима 32-летнему местному жителю, который избил своего пожилого знакомого. От полученных травм пострадавший умер в больнице. Об этом сообщает Следственный комитет по Ростовской области.

Суд признал злоумышленника виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Следствием и судом установлено, что в ночь с 7 на 8 июля 2021 года осужденный, находясь в хуторе Игнатенко Тацинского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры со своим 68-летним знакомым, нанес ему множественные удары руками в область головы и туловища.

Пострадавший с телесными повреждениями был доставлен в больницу. Несмотря на оказанную медпомощь, он скончался. В отношении злоумышленника судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде заключения под стражу.

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