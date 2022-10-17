Ростовское кольцо позволит застроить 2 тысячи гектаров территории заводами

Ростовское транспортное кольцо соединит 12 автодорог и станет транспортным каркасом растущей Ростовской агломерации. Фото: Агентство инвестиционного развития Ростовской области.

Завершение строительства Ростовского транспортного кольца позволит задействовать под индустриальное строительство более 2 тысяч гектаров новых территорий, рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.

Также в планах Агентства - «еще более масштабное жилищное строительство». В сообщении Игоря Буракова говорится, что инвестиции в строительство кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону составили более 160 миллиардов рублей. В реализации проекта, получившего поддержку Президента РФ и федерального правительства и министерства транспорта, задействованы Росавтодор, «Автодор» и «Донаэродорстрой».

Планируется, что Ростовское транспортное кольцо соединит 12 автодорог и станет транспортным каркасом растущей Ростовской агломерации с населением 2,4 миллиона человек. Отметим, что границы агломерации определяются часовой транспортной доступностью от ее ядра. Чем быстрее и эффективнее ходит транспорт, тем больше по размерам агломерация, возникает больше экономических связей и разнообразных экономических выгод.

В текущем году власти намерены ввести в эксплуатацию новые участки Ростовского транспортного кольца: третий этап Северного обхода Ростова-на-Дону, второй этап Южного подъезда к Ростову и транспортную развязку в разных уровнях, соединяющую Северный обход и перспективную Западную хорду с федеральной трассой А-280 «Ростов-на-Дону – Таганрог». Все эти объекты к настоящему времени готовы почти на 100%.

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