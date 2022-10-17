Мусорный оператор через суд пытается взыскать с Кагальницкого района 18,9 млн рублей

Договор об аренде участка под строительство полигона был подписан в 2018 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской региональный оператор по переработке твердых бытовых отходов через суд пытается взыскать с Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района задолженность в размере 18 871 185 рублей за недостроенный полигон. Об этом говорится в картотеке Ростовского областного арбитражного суда.

Напомним, договор об аренде участка под строительство полигона был подписан в 2018 году. Предметом поданного регоператором иска стало взыскание убытков за этот самый полигон, который должен был бы разместиться в 620 метрах от станицы Кировской. Но тогда вовремя спохватились местные жители, которые выступили против строительства и указали на отсутствие общественных слушаний. По этой причине появление полигона здесь было признано незаконным, а сам контракт - недействительным. Данное решение было оспорено администрацией района, но прокуратура принудила Комитет по управлению имуществом расторгнуть договор.

Теперь в Комитете считают, что расходы оператора напрямую не связаны с деятельностью Комитета по предоставлению земельного участка, а потому — необоснованны. Сейчас Арбитражный суд ждет от истца предоставления правовой позиции с учетом отзыва третьего лица, а от ответчика предоставления окончательных судебных актов по вопросу о внесении изменений в ПЗЗ. Следующее заседание по делу пройдет 8 ноября.

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