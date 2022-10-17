Проезд по маршруту Ростов-Батайск подорожает с 1 ноября

Теперь граждане будут платить по 50 рублей за проезд в одну сторону. Фото: Александр КОЦ

Проезд из Ростова до Батайска вырастет в цене с 1 ноября. Об этом сообщило руководство перевозчика АТП-1.

По информации, стоимость поездок вырастет на семь рублей. Теперь граждане будут платить по 50 рублей за проезд в одну сторону. Отметим, что предыдущее подорожание было в июле этого года, тогда стоимость проезда выросла с 35 до 43 рублей.

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(Подробности)