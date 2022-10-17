Держатели карт «Мир» активно пользуются Pay-сервисами для повседневных покупок

Владельцам смартфонов на Android доступны удобные Pay-сервисы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Владельцы карт ВТБ «Мир» за 9 месяцев 2022 года оплатили смартфонами покупки на сумму почти 70 млрд рублей. Это в пять раз больше, чем было год назад. А общий Pay-оборот по цифровым картам банка за три квартала вырос на треть к прошлому году.

Чаще всего клиенты расплачиваются смартфонами в супермаркетах (до 40% оборота). На втором месте – траты в кафе и ресторанах. Также в топ приобретений вошли покупки бытовой техники и товаров для дома, одежды и обуви, оплата услуг медцентров и салонов красоты.

При этом постоянно растет популярность цифровых карт. Они позволяют производить покупки в интернет-магазинах. Оборот по таким картам достиг 48 млрд рублей.

- Сегодня владельцам смартфонов на Android доступны удобные Pay-сервисы, позволяющие расплачиваться картой «Мир» за товары и услуги в одно касание. Держатели наших карт «Мир» уже оценили преимущество этого способа оплаты и активно пользуются им для повседневных покупок. Также растет «цифровой» оборот в супермаркетах и магазинах товаров для дома, – прокомментировала Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.