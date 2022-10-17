На Пушкинской восстановили мозаичный фонтан «Лиры»

Фото: ПАО КБ «Центр-инвест»

В Ростове-на-Дону 15 октября 2022 года прошло торжественное открытие отреставрированного фонтана «Лиры» на улице Пушкинской. Работы по реставрации фонтана прошли в рамках фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». Финансовую поддержку проекту оказал банк «Центр-инвест».

Мозаичный фонтан «Лиры» был создан в 1970-х годах и за это время претерпел разные изменения. Работы по реставрации заняли 5 месяцев — волонтеры восстановили утраченные элементы и изначальный вид фонтана.

Фонтан «Лиры» — это уже второй проект фестиваля «Том Сойер Фест» в Ростове-на-Дону. В прошлом году команда проекта провела полноценную реставрацию скульптуры «Рыбка и волна» на ул. Пушкинская и получила общественную премию «Народное признание» от Губернатора Ростовской области.

- К участию в проекте мы привлекли 150 волонтеров, которыми стали ростовчане и жители области. И сотни человек посетили просветительские лекции по истории Ростова, а также выставку о сохранении архитектурного наследия. В организации выставки, как и всего проекта, помогал банк «Центр-инвест». Мы рады, что наши общие с партнерами ценности находят отклик у огромного числа горожан, а значит мы точно будем продолжать, — рассказала организатор фестиваля «Том Сойер Фест» в Ростове-на-Дону Дарья Максимович.

Банк «Центр-инвест» поддерживает инициативы, направленные на формирование комфортной городской среды, восстановление исторического наследия и развитие волонтерского движения. Банк успешно реализует ESG-модель ответственного бизнеса в интересах нынешнего и будущих поколений.