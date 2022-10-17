В Ростовской области открылся исправительный центр для осужденных к работам

Заключенным предстоит работать на «Исаевском машиностроительном заводе». Фото: пресс-служба донского правиетльства.

В Ростовской области открылся первый исправительный центр для осужденных к принудительным работам, где им предстоит работать на базе коммерческого предприятия. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

- Это первый в нашем регионе исправительный центр на базе коммерческого предприятия, – подчеркнул замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев. - Осужденные получат возможность социализироваться и освоить востребованную на рынке труда профессию. После освобождения они смогут продолжить работу на предприятии.

Заключенным предстоит работать на «Исаевском машиностроительном заводе», где они будут жить в двухэтажном модульном общежитии на 90 мест. Уже сейчас в центре находятся 18 человек, трудоустроенных на различных должностях. Уточняется, что в здании есть все удобства для комфортного проживания и повседневного быта.

В распоряжении осужденных - комнаты для приготовления и приема пищи, прачечные, комната для религиозных обрядов и воспитательной работы. На всей территории работает системой видеонаблюдения. Контроль за порядком осуществляют сотрудники уголовно-исполнительной системы.

Осужденные трудоустроены на предприятии и успели сработаться с коллективом. Желающие смогут освоить новую рабочую специальность под руководством опытных наставников и преподавателей колледжей, с которыми уже заключены договоры на оказание образовательных услуг.

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