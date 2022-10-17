Более 6 тысяч официантов и работников сферы услуг получают вознаграждение через СБП. Фото: Иван МАКЕЕВ

Свыше 200 тысяч человек оставили вознаграждение официантам и работникам сферы услуг через сервис «ВТБ.Чаевые». При этом 85% клиентов выбирают способом оплаты перевод через СБП. С момента запуска сервиса банка вознаграждение получают более 6 тысяч официантов и работников сферы услуг. При этом доля безналичных чаевых в России сейчас составляет 15%, а средний размер чаевых — более 10% от суммы счета.

- Рынок безналичных чаевых после падения в начале весны восстанавливается не так активно. На это влияет отсутствие удобных способов оплаты чаевых из-за отключения Apple и Google Pay. Со своей стороны мы продолжаем развивать наш сервис оплаты чаевых по СБП, поскольку видим, что большинство гостей, которые оставляют вознаграждение через ВТБ.Чаевые, используют именно этот способ. Мы уверены, что этот показатель в будущем будет только расти, — отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Сервис банка позволяет не только перевести деньги в качестве поощрения за обслуживание, но и оставить свое мнение об уровне работы заведения. Чтобы оставить чаевые, клиенту нужно отсканировать QR-код на чеке, после чего перевести деньги с помощью СБП или по номеру банковской карты.

Уникальность сервиса заключается в том, что он позволяет официанту мгновенно получать чаевые на собственную карту, если у него настроен индивидуальный сбор чаевых.