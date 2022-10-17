Сериал «Право на свободу» расскажет о борьбе с современным рабством

Остросоциальную драму можно будет посмотреть на платформе Wink Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

20 октября на платформе Wink состоится премьера остросоциального драматического сериала «Право на свободу» (16+). Проект расскажет о работе волонтеров, которые помогают освободить людей из современного рабства, имеющего самые разные формы. Сериал создан кинокомпанией Amalgama Studio при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и войдет в линейку Wink Originals.

Успешный программист Антон получает приглашение о работе в крупной IT-компании. Но в день отъезда на новое место работы он узнает, что внезапно исчезла его мама, и разворачивает такси. Антону предстоит узнать шокирующие факты о рабовладельческих мафиях и подпольных организациях. Помогать парню будут жесткий и прямой лидер волонтерской организации, закрытая девушка, которая постоянно рискует и спасает всех, кроме себя, и юморной племянник.

«Право на свободу» — это сериал о большом пласте социальных проблем, причинами которых становятся потерянность людей старшего возраста в цифровом мире и разобщенность поколений. Проект вскрывает тайны криминального бизнеса, который процветает на эксплуатации слабостей людей.

- Мне интересен жанр социального кино, потому что с его помощью кинематографисты могут обращать внимание аудитории на реальные проблемы нашего общества. В сериале «Право на свободу» мы не просто затрагиваем тему современного рабства и говорим о преступных организациях, которые живут за счет страданий других людей, но и пытаемся показать способы решения, — рассказал генеральный продюсер сериала Андрей Феофанов.

- Эта история о неравнодушии, разнице поколений, разнице мышления, о человеке и свободе выбора. Над сериалом трудилось немало дебютантов, и я получил огромное удовольствие от работы с ними. Думаю, нам еще есть, что рассказать о наших персонажах, и я был бы счастлив сняться во втором сезоне, если он будет, — поделился актер Кирилл Кяро.

Трейлер сериала можно посмотреть в официальных аккаунтах Wink в YouTube, ВК и Telegram.

Фото со съемок доступны здесь.