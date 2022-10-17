В Ростове-на-Дону ограничат движение на улицах Максима Горького и Текучева

Движение будут ограничены с 31 октября по 20 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове ограничат движение транспорта на участках улиц Максима Горького и Текучева. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

По информации ведомства, с 31 октября по 20 декабря движение для автомобилей перекроют по улицам Максима Горького на участке от проспекта Театрального до начала улицы Ченцова. Причиной станет ремонт подземных коммуникаций. Кроме того, движение будет ограничено по улице Природной от Змиевского проезда до улицы Природной, 2К. Также автомобили не смогут проехать по улице Природной от дома № 2К до дома № 41 из-за работ по реконструкции водопроводной линии.

Также из-за ремонтных работ водопроводной сети ограничат движение по улице Текучева от дома № 33 до дома № 55 с 31 октября по 6 декабря.

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