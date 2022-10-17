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Общество17 октября 2022 14:20

На Ростовском левобережье власти построят газопровод высокого давления

Проекты планировки и межевания территории утверждены на заседании правительства
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Граница зоны размещения газопровода установлена на основании существующей градостроительной ситуации.

Граница зоны размещения газопровода установлена на основании существующей градостроительной ситуации.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области утверждены проекты планировки и межевания территории для строительства газопровода высокого давления в районе Левобережной улицы Ростова. Об этом сообщает министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрий Сильвестров.

По его словам, проекты выполнены на территории донской столицы и Ольгинского сельского поселения Аксайского района в целях обеспечения проведения работ по строительству газопровода. Граница зоны размещения газопровода установлена на основании существующей градостроительной ситуации, информации из госкадастра недвижимости, предложений по трассированию и планируемых параметров линейного объекта.

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