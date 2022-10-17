В Волгодонске юные знатоки приняли участие в играх интеллектуального клуба «Эврика»

Фото:​ Управление информации и общественных связей​ Ростовской АЭС

Юные знатоки, вслед за взрослыми и старшими школьниками, открыли новый сезон в интеллектуальном клубе «Эврика». Учащиеся 1-9 классов объединились в пять команд и приняли участие в игре, которая прошла в информационном центре Ростовской АЭС. Знатоки ответили на 20 вопросов, подготовленные авторами игр XIII синхронного чемпионата для школьников «Южный ветер».

Игра получилась упорной. После первого тура сразу четыре команды занимали промежуточное первое место. Второй тур и вторая серия из 10-ти вопросов определили пьедестал почета первой игры, на вершину которого взошла команда «Перезагрузка» (лицей №16). Второй стала шестёрка знатоков «Парадигма» (школа №11), а третьими стали новички игр «Что? Где? Когда?» среди школьников — команда «Острые перцы» (лицей №16).

Фото:​ Управление информации и общественных связей​ Ростовской АЭС

- Эта игра открыла полноценный сезон в нашем клубе. Было приятно увидеть все команды в информационном центре Ростовской АЭС после долгого перерыва. Уже совсем скоро мы проведем вторую игру среди взрослых команд в премьер-лиге, которая определит окончательный состав высшей лиги. Ее первая игра пройдет в ноябре, а в декабре клуб «Эврика» отметит 13-й день рождения, и мы обязательно, что-нибудь придумаем к этому событию, - рассказала ведущий специалист управления информации и общественных связей Ростовской АЭС Елена Шедько.

Интеллектуальные игры проводится в Информационном центре атомной станции при поддержке профсоюзной организации Ростовской АЭС с 2009 года. В них принимают участие команды городских предприятий, школьники, преподаватели, целые семьи. Учредителями интеллектуального клуба «Эврика» является Ростовская АЭС и городская станция юных техников.