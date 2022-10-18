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Общество18 октября 2022 4:00

На содержание дорог в Целинском районе потратят пять миллионов рублей

Средства будут выделены из местного бюджета
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
На содержание дорог в Целинском районе потратят пять миллионов рублей.

На содержание дорог в Целинском районе потратят пять миллионов рублей.

Фото: Ирина БЫСТРОВА

В Ростовской области ищут подрядчика для содержания дорог в одном из районов. На эти нужды планируется выделить пять миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Целинского района. Все желающие принять в нем участие уже смогли подать свои заявки. В настоящее время конкурсная комиссия определяет победителя, которому предстоит заняться содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Целинского района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. А заключенный контракт будет действовать до конца нынешнего года.

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Деньги будут выделены из городского бюджета.