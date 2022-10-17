В Ростовской области опровергли отмену отправки мобилизованных 17 и 18 октября

О частичной мобилизации объявили 21 сентября. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области появилась информация о том, что мобилизованных в Неклиновском районе не будут отправлять на спецоперацию 17 и 18 октября. Сообщения прокомментировали в военкомате Неклиновского и Мясниковского районов.

Как пояснили сотрудники, мероприятия состоятся. До 19 октября отправка будет проходить по плану.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В Ростовской области призванных мужчинам пообещали выплатить по 150 тысяч рублей, а их семьям — оказать поддержку.

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