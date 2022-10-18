Отключения света в Ростове-на-Дону 18 октября 2022 года: сотни ростовчан останутся без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 18 октября 2022 года: в городе сотням местных жителей предстоит остаться без электричества. Электроприборами горожане не смогут воспользоваться на протяжении нескольких часов. Электричество отключат в разных районах города.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

Во вторник, 18 октября, с 9 до 16 часов свет отключат на ул. 2-я Володарского 76/23А, 76, 86-88, 104, 119; ул. Литвинова 28-30, 24; ул. 1-я Володарского 25-47, 26-70; ул. Горбачева 42-60, 75-93; ул. Международная 43-45.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. 26 июня 138-162, 107-163; ул. Лесозащитная 94-144, 85-127; ул. Печорская 92-132, 109-149; ул. Брянская 1-13, 2-12; пер. Сочинский 1-13, 2-12; ул. Дундича 55-69, 62-78; пер. Туапсинский 1-11, 35, 2-58; пер. Адлерский 1-55, 2-52; пер. Армавирский 2-44, 15-45; ул. Онежская 1-19, 2-16; ул. Двинская 37-69, 66-94; ул. Волжская 151-165, 160-174; ул. Борковского 29-53, 26-40; ул. Щевцовой 1-39, 2-28; ул. Невская 1-17, 2-20; ул. Панфиловцев 36-64; пер. Моздокский 1-51, 2-50; ул. Победы 1-35, 2-46; ул. Борковского 1-27, 2-24; ул. З. Космодемьянской 2-50, 1-45; ул. Ижевская 2-34, 1-31; ул. Арзамасская 2-26; ул. Можайская 77-149, 2-22; ул. 1-я Грамши 91-111, 94-110; ул. 2-я Грамши 101-137, 128-176; просп. Коммунистический 33/3, 31/4; ул. 2-я Краснодарская 82, 82/1, 82/2, 84, 84/2; ул. Вселенная 1-23; 2-36; ул. Галактическая 1-25; 2-30; ул. Венеры 6/7; ул. Космическая 3/1; бул. Джордано Бруно; ул. Гершеля; пер. Астрономический; пер. Кратерный; пер. Небесный; пер. Оптический 7; пер. Атмосферный 4, 8, 7, 17; пер. Зодиакальный; ул. Ньютона; ул. Канта; ул. Плутона; ул. Юпитера; просп. Шолохова 123-161; ул. Новомосковская 1-17, 2-34; ул. Полторацкого 25-67, 10-56; ул. Просвещения 1-3, 2-20.

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