В Ростове «Волонтеры культуры» за четыре месяца восстановили фонтан «Лиры» на Пушкинской

В реставрационный проект были вовлечены добровольцы сообщества «Волонтеры культуры». Фото: сайт донского правительства.

В Ростове-на-Дону волонтеры «Том Сойер Феста» при поддержке комитета по молодежной политике Ростовской области и Донского волонтерского центра завершили работы по восстановлению фонтана «Лиры», расположенного на пересечении Пушкинской и Нахичеванского.

- На каждой скульптуре мы заменили от 600 до 700 фрагментов, - уточнила организатор фестиваля «Том Сойер Фест» в донской столице Дарья Максимович. - Каждый «кругляш» мы выпиливали в мастерской из оригинальной советской смальты.

В реставрационный проект были вовлечены добровольцы сообщества «Волонтеры культуры». Всего за время восстановительных работ фонтана к проекту присоединились 150 волонтеров. Первозданный вид фонтана удалось восстановить за четыре с половиной месяцев. Бюджет проекта составил около 800 тысяч рублей.

Отметим, в прошлом году волонтеры помогали «Том Сойер Фесту» с восстановлением мозаики на любимой горожанами советской скульптуре «Рыбка и волна» на Пушкинской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове активисты обнаружили в фонтане мозаику, которой почти полвека

Теперь общественники и волонтеры восстанавливают уникальный объект (подробнее)