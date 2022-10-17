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Общество17 октября 2022 15:09

В Ростове «Волонтеры культуры» за четыре месяца восстановили фонтан «Лиры» на Пушкинской

На каждой из трех скульптур были заменены от 600 до 700 фрагментов
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В реставрационный проект были вовлечены добровольцы сообщества «Волонтеры культуры». Фото: сайт донского правительства.

В реставрационный проект были вовлечены добровольцы сообщества «Волонтеры культуры». Фото: сайт донского правительства.

В Ростове-на-Дону волонтеры «Том Сойер Феста» при поддержке комитета по молодежной политике Ростовской области и Донского волонтерского центра завершили работы по восстановлению фонтана «Лиры», расположенного на пересечении Пушкинской и Нахичеванского.

- На каждой скульптуре мы заменили от 600 до 700 фрагментов, - уточнила организатор фестиваля «Том Сойер Фест» в донской столице Дарья Максимович. - Каждый «кругляш» мы выпиливали в мастерской из оригинальной советской смальты.

В реставрационный проект были вовлечены добровольцы сообщества «Волонтеры культуры». Всего за время восстановительных работ фонтана к проекту присоединились 150 волонтеров. Первозданный вид фонтана удалось восстановить за четыре с половиной месяцев. Бюджет проекта составил около 800 тысяч рублей.

Отметим, в прошлом году волонтеры помогали «Том Сойер Фесту» с восстановлением мозаики на любимой горожанами советской скульптуре «Рыбка и волна» на Пушкинской.

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