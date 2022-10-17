Звезда-блогер Валя Карнавал, разозлившая Ларису Долину, снялась во втором сезоне комедийного сериала

Валя Карнавал сыграла роль в комедийном сериале об отпуске в Краснодарском крае. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Актриса из Ростовской области, ставшая вначале блогером-миллионером, а затем разозлившая своим голосом Ларису Долину, вновь сыграла главную роль в комедийном сериале «Отпуск». В конце октября выйдет второй сезон фильма об отдыхе в Геленджике.

Зрители увидят старых героев, - Павла Майкова, Демиса Карибидиса и Валю Карнавал. Также будут и новые персонажи.

Так, во втором сезоне снялись Михаил Галустян, рэп-исполнитель Витя АК-47 и 12 актеров из Ростова, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

- Я очень обрадовалась, когда узнала, что у сериала будет продолжение. Мне кажется, что моя героиня Люся стала взрослее, у нее появились более глобальные цели и мечты, - говорит Валя Карнавал.

Также она добавила, что сама стала увереннее как актриса.

- С нетерпением ждала начала съемочного процесса, ведь это то, к чему лежит моя душа, - отметила актриса.

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