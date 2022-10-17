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Общество17 октября 2022 15:34

В Ростове-на-Дону завершилась реставрация фонтана "Лиры" на улице Пушкинской

Работы продолжались четыре месяца
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове-на-Дону завершилась реставрация фонтана "Лиры" на улице Пушкинской.

В Ростове-на-Дону завершилась реставрация фонтана "Лиры" на улице Пушкинской.

Фото: Правительство РО

В Ростове к официальному завершению подошла реставрация фонтана "Лиры", который располагается на пересечении улицы Пушкинской и переулка Нахичеванского. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Участниками реставрационных работ стали представители общественного движения «Том Сойер Фест». Поддержку им оказали комитет по молодежной политике Ростовской области и Донской волонтерский центр.

- Проект получил большую вовлеченность добровольцев сообщества «Волонтеры культуры». В период проведения восстановительных работ фонтана к проекту присоединились 150 волонтеров, - отметил председатель комитета по молодежной политике региона Александр Никиточкин.

Восстановление фонтана длилось четыре месяца. Организатор фестиваля «Том Сойер Фест» рассказал, что во время реконструкции на каждой скульптуре было заменено от 600 до 700 фрагментов. «Кругляши» выпиливались в мастерской из оригинальной советской смальты.

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