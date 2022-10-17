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Общество17 октября 2022 16:00

Власти ограничили вход в здание администрации Новочеркасска из-за угрозы терактов

Попасть туда теперь смогут только служащие мэрии
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Власти ограничили вход в здание администрации Новочеркасска из-за угрозы терактов.

Власти ограничили вход в здание администрации Новочеркасска из-за угрозы терактов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новочеркасске местные власти ограничили вход в здание городской администрации. Это связано с возникшей угрозой терактов. Соответствующее распоряжение, подписанное сити-менеджером, появилось на сайте мэрии.

Согласно тексту документа, теперь в здание администрации будут иметь доступ только депутаты городской думы, служащие и работники мэрии, контрольно-счетной палаты и администрации города.

Но для того, чтобы попасть в здание администрации, им потребуется предварительно подать письменную заявку, направив ее на имя главы городской администрации Юрия Лысенко.

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