Власти ограничили вход в здание администрации Новочеркасска из-за угрозы терактов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новочеркасске местные власти ограничили вход в здание городской администрации. Это связано с возникшей угрозой терактов. Соответствующее распоряжение, подписанное сити-менеджером, появилось на сайте мэрии.

Согласно тексту документа, теперь в здание администрации будут иметь доступ только депутаты городской думы, служащие и работники мэрии, контрольно-счетной палаты и администрации города.

Но для того, чтобы попасть в здание администрации, им потребуется предварительно подать письменную заявку, направив ее на имя главы городской администрации Юрия Лысенко.

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