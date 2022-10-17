Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 октября 2022 16:55

В загоревшемся складе в Ростове пострадал человек

Огнем было охвачено 70 квадратных метров помещения
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В загоревшемся складе в Ростове пострадал человек.

В загоревшемся складе в Ростове пострадал человек.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове сгорел склад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 15 октября, около половины пятого утра на улице Лениногорской. Здесь загорелся двухэтажный склад. Очевидцы незамедлительно вызвали бригаду пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 70 квадратных помещения. Во время пожара пострадал 55-летний сторож от отравления угарным газом. Локализовать пожар удалось в 05:15, а полностью огонь был потушен в 05:40.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 19 человек личного состава и шесть единиц техники, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове сгорел склад с тракторами и машинами.

ЧП произошло в Октябрьском районе города.