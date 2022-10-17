В Новочеркасске часть местных жителей осталась без отопления из-за долгов ресурсоснабжающих компаний. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске часть местных жителей вынуждена была остаться без тепла в день старта отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Причиной для этого послужило то, что две местные ресурсоснабжающие организации сорвали сроки для начала подачи отопления. Они не погасили долги за газ. Из-за этого тепло не получили жители микрорайонов Черемушки, Молодежного и части Октябрьского.

- По итогам переговоров администрации Новочеркасска с руководством ресурсоснабжающих организаций подать теплоноситель должны до конца сегодняшнего дня, - отмечается в сообщении.

Напомним, что отопительный сезон в Новочеркасске стартовал 14 октября.

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К источникам теплоснабжения подключат 4 743 жилых дома с центральным отоплением.