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Происшествия17 октября 2022 18:26

В Шахтах загорелась квартира в многоквартирном доме

Огонь прибыли тушить десять спасателей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Шахтах загорелась квартира в многоквартирном доме.

В Шахтах загорелась квартира в многоквартирном доме.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Шахтах загорелась квартира в одном из многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 17 октября, около половины седьмого вечера на улице Маяковской. Почувствовавшие едкий запах дыма соседи незамедлительно вызвали бригаду пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено всего два квадратных метра. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Потушить пожар удалось в 19:04. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам, они также оценят причиненный ущерб.

- Для тушения пожара привлекались десять человек личного состава и четыре единицы техники, - отмечается в сообщении.

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Пламенем уже охвачено 250 квадратных метров.