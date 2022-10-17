Мошенник с сайта знакомств "развел" ростовчанку на деньги. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростове 38-летнего местного жителя заподозрили в совершении мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В один из ростовских отделов полиции обратилась девушка, она рассказала, что она стала жертвой мошенничества. Общая сумма причиненного ущерба составила около 20 000 рублей. Правоохранители незамедлительно взялись за поиски злоумышленника, которого им чуть позже удалось задержать.

Отрицать свою вину мужчина не стал и рассказал, что познакомился с ростовчанкой на сайте знакомств, они долгое время общались, злоумышленнику удалось втереться в доверие к жертве. После этого он предложил ей купить у него телефон и планшет по привлекательной цене. Девушка тут же согласилась и перевела новому знакомому деньги на указанный счет. Но передавать гаджеты покупательнице злоумышленник не спешил и каждый раз придумывал новые поводы для отмены назначенной встречи, а затем и вовсе перестал выходить на связь. Полученные деньги он потратил.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - отмечается в сообщении.

В настоящее время полиция занимается установкой причастности злоумышленника к другим подобным преступлениям.

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