Похолодание до +1 градуса ожидается в Ростове во вторник. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во вторник, 18 октября, ростовчан ждет облачная с прояснениями погода. Осадков на этот день синоптики не прогнозируют. Такой прогноз дали в региональном Гидрометцентре.

Ветер будет дуть с восточной стороны, затем сменит направление на юго-восточное, а позже на юго-западное. Скорость порывов будет достигать 4-9 метров в секунду. Согласно сервису Яндекс.Погода, Температура воздуха утром будет составлять +1...+14 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметок в +15 до +18 градусов. К вечеру температура упадет до +9...+13 градусов, а ночью и вовсе понизится до +5...+8 градусов.

В Ростовской области, по прогнозам донских синоптиков, также ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

- Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду, днем местами по северу порывы достигнут 10-12 метров в секунду, - отмечается в сообщении.

Температура воздуха ночью будет составлять 0...+5 градусов, а по северу и востоку области и вовсе опустится до -6 градусов. Днем потеплеет до +11...+16 градусов. В южной части региона температура может вырасти до +18 градусов.

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Дожди синоптики обещают только в четверг и пятницу.