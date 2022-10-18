В Ростовской области на ремонт почти тысячи дорог направят 84 миллиарда рублей. Фото: Правительство РО

В Ростовской области к 2025 году власти запланировали произвести ремонт почти тысячи дорог. По словам главы региона Василия Голубева, на эти нужды будет выделено 84 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Уже к концу нынешнего года в планах привести в порядок более 400 километров региональных и 220 километров муниципальных трасс. Стоит отметить, что большую часть объектов сдадут раньше установленного срока. Губернатор также сообщил, что со следующего года на Дону будет объявлена "трехлетка дорог".

- В частности, уже в следующем году планируется завершить строительство двух мостов - через Сухо-Соленовскую балку в Волгодонске и через Ростовское море в Ростове. Также подойдут к концу реконструкция улицы Вавилова и проектирование дороги «Орбитальная-2», что поможет решить проблему транспортной доступности Суворовского микрорайона, - сообщил глава региона.

А также дорожные рабочие начнут строительство трассы Западная хорда и моста через водохранилище Ростовское море. Это поможет улучшить транспортную доступность микрорайона "Платовский".

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Это сделают в рамках национального проекта.