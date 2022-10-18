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Происшествия18 октября 2022 5:59

В Ростове отечественный автомобиль сбил пешехода на "зебре"

Полиция занимается выяснением обстоятельств произошедшего
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове отечественный автомобиль сбил пешехода на "зебре". Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове отечественный автомобиль сбил пешехода на "зебре". Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове случилась авария, в которой пострадала женщина-пешеход. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 17 октября, около шести часов вечера в районе дома № 35 на проспекте 40-летия Победы. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Lada Priora сбил 51-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии ростовчанка получила травмы. Ей оказали помощь медики скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Мужчина стоял на обочине.