В Ростове женщина погибла в пожаре от отравления угарным газом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове местная жительница погибла в пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 17 октября, около девяти часов вечера на улице Мартовицкого. Очевидцы, заметившие густой дым и вырывающееся из окон пламя, незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 80 квадратных метров помещения. Когда пожарные смогли пробраться в горящее здание, там они обнаружили тело женщины, которая скончалась от отравления угарным газом. Ликвидировать возгорание удалось к 23:03. Причина пожара пока остается неизвестной, ее выяснят специалисты. Кроме того, они установят личность погибшей и оценят нанесенный ущерб.

- Для тушения пожара привлекались 19 человек личного состава и пять единиц техники, - отмечается в сообщении.

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Причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем.