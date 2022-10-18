В Ростовской области за месяц нашли живым 41 человека

По словам волонтеров, еще трое дончан были обнаружены погибшими. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области живыми был найден 41 человек. Итоги своей помощи за сентябрь 2022 опубликовали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

По словам волонтеров, еще трое дончан были обнаружены погибшими. Кроме того, по-прежнему в розыске находятся шесть человек. Также поисковики ищут родственников людей, которые были найдены, но не помнят кто они или откуда. И в сентябре было четыре таких случая.

При этом волонтером поискового отряда может стать любой желающий. Для этого нужно просто заполнить анкету на официальной странице группы, подписаться на смс-рассылку или позвонить по номеру телефон горячей линии 8-800-700-54-52.

Также можно оставить свои данные здесь (перейти).

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