В Ростове к теплу подключили более 600 домов

В донской столице стартовал отопительный сезон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону стартовал отопительный сезон. О первых результатах в своем телеграмм-канале сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Так, в первый день начала отопительного периода к центральному отоплению были подключены свыше 600 домов. Кроме того, тепло поступило в 128 детских садов, а также 58 учебных заведений. Батареи потеплели и в 49 лечебных учреждениях.

В настоящее время работы по подключению к теплу продолжаются, согласно графику. Уточнить, когда заработает отопление в конкретном доме, можно в Управляющей компании, которая его обслуживает.

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