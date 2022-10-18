В Ростове подорожает проезд в трамваях и троллейбусах

Постановление о повышении тарифов вступается в силу с ноября.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Ростове-на-Дону подорожает проезд в трамваях и троллейбусах. Соответствующее постановление глава администрации Алексей Логвиненко подписал 17 октября.
Стоимость одной поездки на троллейбусе и трамвае составит 28 рублей. В такую же сумму обойдется проезд при использовании безналичной системы оплаты.
— Постановление вступает в силу с 1 ноября 2022 года, — говорится в документе.
Сейчас за поездку в электротранспорте пассажиры платят 23 рубля. Напомним, ранее тарифы на проезд в автобусах и троллейбусах повышались в ноябре прошлого года.
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