В Ростове подорожает проезд в трамваях и троллейбусах

Постановление о повышении тарифов вступается в силу с ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону подорожает проезд в трамваях и троллейбусах. Соответствующее постановление глава администрации Алексей Логвиненко подписал 17 октября.

Стоимость одной поездки на троллейбусе и трамвае составит 28 рублей. В такую же сумму обойдется проезд при использовании безналичной системы оплаты.

— Постановление вступает в силу с 1 ноября 2022 года, — говорится в документе.

Сейчас за поездку в электротранспорте пассажиры платят 23 рубля. Напомним, ранее тарифы на проезд в автобусах и троллейбусах повышались в ноябре прошлого года.

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