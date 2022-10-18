В Ростове осудят местного жителя за ложные сообщения о готовящихся терактах. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Ростове в суд передано дело о ложном готовящемся особо тяжком преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В ходе следствия было установлено, что в июне 42-летний мужчина при помощи приложения на телефоне «изменил голос», позвонил правоохранителям и сообщил о готовящихся терактах сразу в нескольких российских городах. Через пять дней злоумышленник снова сделал то же самое. Этим он отвлек экстренные службы, которые вынуждены были заниматься проверкой ложных сообщений о якобы готовящемся преступлении.

- В настоящее время уголовные дела по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» объединены в одно и оно с обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - отмечается в сообщении.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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