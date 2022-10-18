Букмекеры сделали прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» в четвертом туре Кубка России

Противостояние состоится на московском стадионе. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Прогноз на матч четвертого тура Кубка России между ФК «Динамо» и ФК «Ростов» дали букмекеры. Футбольное противостояние состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и стартует во вторник, 18 октября, в 20.30.

Команды встречались на поле 58 раз: за «Динамо» было 25 побед, а за «Ростовом» на 11 меньше — 14, в 19 играх — ничья. У московского клуба на счету 89 забитых мячей, а в ростовского — 58.

В нынешнем сезоне команды встречались уже два раза: во время матча в рамках РПЛ сыграли в Москве вничью — 1:1, а в домашнем матче в рамках Кубка «желто-синие» одержали победу со счетом 2:0.

При этом букмекеры ставят на московский клуб. Из недавнего у ростовчан — проигрыш «Зениту» и «Уралу» в рамках РПЛ, хотя с начала сезона «желто-синие» вели беспроигрышную серию на протяжении десяти матчей.

В рамках Кубка ростовчане занимают вторую строчку, уступают только «Ахмату». «Динамо» же на третьей строчке, у них на два очка меньше, чем у подопечных Валерия Карпина.

За победу «Динамо» в этом противостоянии букмекеры ставят 1.78, на ничью — 4.04, а за «Ростов» - 4.84.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбольный клуб «Ростов» выбрал в качестве талисмана летучую мышь

Нахаленка собираются отрисовать в 3D (подробнее)