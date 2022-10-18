Ростовчанин получил 3,5 года тюрьмы за участие в массовых беспорядках во Владикавказе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове Пролетарский районный суд вынес приговор местному жителю. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 212 УК РФ "Участие в массовых беспорядках". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Судом установил, что 20 апреля 2020 обвиняемый был на площади Свободы в городе Владикавказе и принимал участие в массовых беспорядках, в которых присутствовало насилие, уничтожение имущества и применялись различные химические вещества, которые могли быть опасны для окружающих. Кроме того, участники беспорядков оказывали вооруженное сопротивление сотрудникам полиции.

На допросе обвиняемый свою вину признал только частично. Он рассказал лишь о том, что поднял с земли брусок и бросил в полицейских. То есть, он сознался только в совершении хулиганства.

- Суд, оценив все доказательства, пришел к выводу о виновности обвиняемого в инкриминируемом ему преступлении и назначил ему три с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима, - отмечается в сообщении.

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